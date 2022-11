Vento e pioggia, Palermo in ginocchio: crolla il tendone del circo Orfei

Il maltempo e le forti raffiche di vento mettono in ginocchio la città. Sono oltre quaranta gli interventi in coda questa mattina per i vigili del fuoco dopo una già lunga nottata di lavoro. Come previsto con l’allerta meteo diffuso dalla Protezione civile, il maltempo ha causato danni in molte zone della città e provocato disagi pure ai viaggiatori, sia in aereo che in nave. Anche gli artisti del Circo Miranda Orfei, in fase di allestimento vicino al Forum, hanno dovuto fare i conti con il tempaccio della scorsa notte che ha buttato giù una struttura che si trova davanti al tendone principale.

"Il vento ha distrutto tutto. Sino ad ora non abbiamo contattato nessuno e abbiamo cercato di provvedere noi stessi - spiegano a PalermoToday dal Circo Miranda Orfei - utilizzando i nostri macchinari, tiranti e picchetti. Anche stanotte, con il tempo che c’era, nessuno avrebbe potuto fare nulla, c’erano raffiche troppo forti e sarebbe stato pericoloso. Sostituiremo la struttura e saremo pronti a partire con i nostri spettacoli", concludono i circensi che si esibiranno in città, nell’area esterna del centro commerciale, dal 25 novembre sino al prossimo 29 gennaio.

Interventi dei vigili del fuoco

A causa del maltempo il centralino dei vigili del fuoco ha rischiato di andare in tilt. Numerosi gli interventi eseguiti già nella notte, dal centro e in alcuni comuni della provincia, come a Carini e Isola delle Femmine. Le squadre del 115 hanno dovuto occuparsi - in viale Michelangelo, allo Sperone, in via Libertà, a Sferracavallo giusto per citare alcuni interventi - di decine di alberi spezzati e caduti per strada, recipienti d’acqua posizionati sui tetti dei condomini e a rischio caduta per via delle intemperie, pali dell’illuminazione o del telefono piegati dalle raffiche. Un altro intervento è stato eseguito dai vigili del fuoco in via Brigata Verona, alla scuola Einaudi, dove un albero è caduto sul cancello d’ingresso.

Disagi anche in cimiteri e ville

Le condizioni meteorologiche hanno costretto l’Amministrazione a prendere provvedimenti anche in relazione ad alcune aree e strutture pubbliche per tutelare l’incolumità dei cittadini. Per esempio Villa Trabia resterà chiusa per tutta la giornata. Lo fa sapere il Comune attraverso una nota nella quale si segnala anche la chiusura della biblioteca multimediale all'interno della villa. Stesso discorso per il cimitero Santa Maria dei Rotoli che oggi, e sino al cessare delle condizioni avverse, non consentirà l’ingresso ai visitatori.

Voli dirottati a Catania

Sono quattro gli aerei, che secondo i programmi sarebbero dovuti arrivare a Palermo, che sono stati dirottati nella zona orientale della Sicilia per atterrare al Fontanarossa. Si tratta dei voli: da Milano Malpensa (Wizzair) delle 8; da Roma Fiumicino (Ryanair), delle 8.05; da Bergamo Orio al Serio (Ryanair) delle 8.35; da Milano (EasyJet Europe) delle 8.50. I passeggeri dei voli Wizzair e Ryanair da Bergamo stanno tornando in pullman da Catania a Palermo, mentre i viaggiatori che si trovavano sugli altri due voli partiranno di nuovo da Catania per raggiungere Palermo.

Nave salta lo scalo a Palermo e vira su Civitavecchia

Il maltempo che imperversa nel Tirreno centrale ha costretto la nave da crociera Costa Firenze a cambiare rotta: cancellato lo scalo previsto stamattina a Palermo a causa del mare mosso. La nave approderà domattina alle 6 a Civitavecchia. Così ha deciso ieri il comandante della Costa Firenze "al fine di preservare l'incolumità di ospiti ed equipaggio".