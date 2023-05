Trenitalia ha precisato che i treni regionali nel corso della giornata potranno subire ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso. Al momento non è partito il treno da Castelvetrano a Terrasini-Cinisi delle 5, quello da Agrigento a Caltanissetta delle 5.05, quello da Castelvetrano a Trapani e da Trapani a Castelvetrano. Cancellata anche la corsa da Terrasini-Cinisi a Trapani. A questo link è possibile seguire tutti gli aggiornamenti.

Maltempo in Sicilia, disagi anche per chi viaggia in treno: diverse corse cancellate