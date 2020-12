Giorno dell'Immacolata con pioggia e raffiche di vento: c'è l'allerta meteo gialla

Giorno dell'Immacolata all'insegna del maltempo anche per Palermo e i comuni della provincia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla su tutta la Sicilia, valido fino alle 24 di domani. In particolare, si legge, "dalla tarda serata/notte di oggi lunedì 7 e per le successive 24-36 ore si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte". Previste precipitazioni "a carattere di rovescio o temporale".