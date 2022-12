Sta accompagnando i 3 figli a scuola, poi le doglie: 28enne posteggia e partorisce in auto

Non ha fatto in tempo ad accompagnare i tre figli a scuola, quando ha capito che era arrivato il momento. Si è così diretta verso la clinica Triolo, ma arrivata alla Cala ha posteggiato e partorito il quarto figlio in macchina. Una donna di 28 anni non è arrivata a chiedere soccorso ai medici e, così, ha messo al mondo un bimbo di 2 chili e 900 grammi da sola nel parcheggio davanti alla clinica.

A bordo della Fiat 600 ad assistere dal vivo al parto della mamma anche gli altri tre figli che, dal sedile posteriore dell'automobile, hanno gridato "Evviva, è nato il fratellino!".

"Il piccolo sta bene - spiega al sito regionale dell'Ansa, Luigi Triolo, responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia della clinica Triolo Zancla dove si trova adesso ricoverata la donna - e i neonatologi si sono presi subito cura del bimbo. La donna durante il tragitto da casa a scuola ha avuto dei piccoli dolori e subito a compreso che aveva bisogno di aiuto. Una decisione saggia che ha consentito ai medici di arrivare in tempo e soccorrere la donna anche se in auto. Sono episodi che si verificano. Abbiamo già visitato la mamma e per lei non ci sono state complicazioni. Mamma e bimbo stanno bene".