Nel nome di padre Puglisi, Lorefice inaugura l'anno scolastico al Cep: "Violenza sintomo di fallimento educativo"

Nel trentennale dell'omicidio del parroco di Brancaccio, l'arcivescovo ha partecipato al ritorno in classe - in anticipo - all'istituto comprensivo Giuliana Saladino. Il suo messaggio: "Non è il momento di celebrazioni formali, ma di concretezza". Il dirigente scolastico Catania: "Qui la scuola è l'unico presidio dello Stato"