/ Via Matteo Silvaggio

Noce, violenta lite in casa: aggredisce la compagna e la ferisce con un coltello

E' successo nella notte tra sabato e domenica in via Matteo Silvaggio. Una ragazza è stata operata al Civico per un taglio sul viso. Il compagno, portato mentre era agli arresti domiciliari in ospedale per una ferita alla mano, è riuscito a scappare e fare perdere le proprie tracce