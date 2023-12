Lite in strada a Cruillas, salta fuori un coltello: gravemente ferito un 42enne colpito allo stomaco

Accoltellato allo stomaco al termine di una lite dai contorni ancora da chiarire. Un uomo di 42 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al pronto soccorso di Villa Sofia per una ferita inferta da un uomo adesso ricercato. Il fatto sarebbe avvenuto dalle parti di via Felix Mendelssohn, a Cruillas, vicino a un''attività commerciale. Gli investigatori, oltre a cercare testimoni oculari dell'accaduto, hanno sequestrato le immagini riprese da alcune telecamere installate in zona.

Sull'episodio indagano gli investigatori della sezione Omicidi della squadra mobile della polizia intervenuti dopo essere stati contattati dai medici del pronto soccorso del Cervello, dove inizialmente il ferito è stato portato prima del trasferimento a Villa Sofia. Il personale sanitario ha segnalato l’ingresso del paziente che aveva un profondo taglio allo stomaco, compatibile con una ferita inferta con un coltello, da cui l’uomo ha perso una grossa quantità di sangue.

I poliziotti, sulla scorta delle prime informazioni, sono risaliti a via Felix Mendelssohn e a un negozio della zona per acquisire diversi video che potrebbero risultare utili. Secondi una delle ipotesi maggiormente accreditate ci sarebbe stata un’accesa discussione, per cause ancora da accertare, tra il 42enne e un commerciante che avrebbe estratto un coltello, o un altro oggetto contundente, e glielo avrebbe affondato nello stomaco.

Ad accompagnare il ferito al Cervello sarebbe stato un amico, intervenuto per soccorrerlo, che avrebbe preferito non perdere attimi preziosi ad aspettare l'ambulanza per correre verso l'ospedale più vicino. A Villa Sofia, dove il 42enne è stato poi traferito, sono intervenute alcune pattuglie di polizia per sedare gli animi. Davanti al nosocomio infatti si sono accalcate decine di persone tra familiari e amici del ferito accorsi per sincerarsi delle sue condizioni.