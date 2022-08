Sono in vacanza e lasciano le chiavi di casa in auto: i ladri le prendono e assaltano l'appartamento in città

Ci sono piccole accortezze che, a volte, possono fare la differenza e rendere più complicata la vita ai ladri. Come evitare di postare sui social foto che ci ritraggono in vacanza, mentre ci troviamo a centinaia di chilometri, o di lasciare per esempio le chiavi della casa in città, magari dentro l’auto lasciata nel vialetto della villa estiva. Grazie a questa "leggerezza", infatti, ignoti sono riusciti a entrare la scorsa settimana in un appartamento di via Fabio Besta, a Tommaso Natale, portando via due macchine fotografiche e l’auto di una donna che era parcheggiata all'interno della sua proprietà. La lista dei furti nel periodo estivo, così come per le macchine, è decisamente più lunga.

Un altro furto della stessa settimana, anche questo denunciato alla polizia, è avvenuto in via della Rosa alla Gioiamia, nella zona del mercato storico del Capo. Una donna di 47 anni ha chiamato il 112 segnalando, al suo rientro a casa, di avere trovato la casa a soqquadro. Qualcuno era riuscito a intrufolarsi passando per una finestra lasciata forse aperta la notte precedente per poi rubare una borsa contenente una carta del reddito di cittadinanza, con cui sarebbero stati prelevati 800 euro. La donna, oltre a non risultare assicurata contro il furto, non aveva alcun sistema di videosorveglianza e dunque gli investigatori non potranno fare affidamento su alcuna immagine.

Tornando indietro nei giorni, però, si scopre che le denunce per i furti subiti in casa - anche se non c'è ancora un dato aggiornato al periodo giugno-metà agosto - diventano molte di più. A fine luglio una famiglia ha richiesto l’intervento della polizia in via Marchesano perché qualcuno era riuscito a entrare nel loro appartamento dopo aver forzato la porta d’ingresso portando via contanti e gioielli.

La settimana precedente un altro furto è stato denunciato ai carabinieri: i ladri erano riusciti a scassinare una serratura, erano entrati in un appartamento e avevano rubato oggetti vari per un valore di circa mille euro. Nelle ore precedenti era toccato ad altre tre famiglie che vivono in viale Lazio, piazza Generale Turba e via Galileo Galilei. I quest'ultima occasione qualcuno è riuscito portare via orologi, preziosi e altro ancora: da quantificare l’entità del bottino che da una prima stima si aggira tra 7 e i 10 mila euro.

La stagione estiva sembra essere la preferita per i ladri, tra la poca gente che si aggira in città e gli appartamenti lasciati vuoti dai vacanzieri. Da inizio agosto ad oggi sono stati denunciati oltre cento furti d’auto, da una parte all’altra di Palermo. Una delle vittime ha segnalato il furto di un’auto nella zona di via Marchese di Villabianca da parte di un finto carroattrezzi. Questa potrebbe quindi essere una delle ultime tecniche, non esattamente inedita, adottate dai malintenzionati che avrebbero escogitato lo stratagemma perfetto per rubare un mezzo senza dare troppo nell’occhio.

Ecco i consigli della polizia, diffusi qualche anno fa dalla questura di Palermo ma sempre validi: "Non è difficile immaginare che i primi posti esaminati dai ladri in cerca dei vostri nascondigli per oggetti di valore siano armadi, cassetti, vasi, quadri, letti e tappeti eppure molte persone ancora li utilizzano. Quindi se proprio dovete nascondere in casa degli oggetti sarà utile fare ricorso ad un po' di inventiva. Quando sei assente per brevi periodi lascia qualche luce accesa, la radio, l'impianto stereo o il televisore in funzione. Chiudi sempre la porta a chiave e non lasciare le chiavi sotto lo zerbino o in altri luoghi alla portata di tutti. Sensibilizza anche i vicini affinché sia reciproca l'attenzione a rumori sospetti sul pianerottolo o nell'appartamento. Se tornando a casa trovi la porta aperta o chiusa dall'interno, non entrare. Potresti scatenare una reazione istintiva del ladro che si vede scoperto. Non fare l'eroe e telefona subito al 113".