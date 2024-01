Spaccia eroina a Ballarò, vede gli agenti e scappa: preso dopo inseguimento, aveva 33 dosi nelle mutande

Un uomo che scappa, l'inseguimento tra la folla, l'aggresione ai poliziotti, l'arresto. C'è tutto questo nell'intervento messo a segno a Ballarò dagli agenti appartenenti alla sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile. In manette è finito un uomo ritenuto responsabile "di detenzione ai fini di spaccio". L'arresto è maturato nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio volti al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti a Palermo.

"In questo contesto - dicono dalla polizia - gli agenti nel transitare all’interno del mercato Ballarò, hanno notato un uomo che, alla loro vista, cercando di confondersi tra la gente, si è allontanato repentinamente proprio per eludere un eventuale controllo di polizia. Gli agenti, che si sono accorti dell’anomalo comportamento, gli hanno intimato l’alt ma il presunto pusher si è dato a una precipitosa fuga a piedi. L’inseguimento tra la folla che ne è scaturito, si è concluso in via delle Pergole dove l’uomo è stato raggiunto e, nonostante il tentativo di divincolarsi dalla presa sferrando calci e pugni, poi bloccato".

Identificato e sottoposto a perquisizione personale, il fermato è stato trovato in possesso di 33 dosi di sostanza stupefacente di eroina, nascosti negli slip. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione e in una stanza sono stati trovati 5 involucri di eroina dal peso di 56 grammi, un sacchetto in plastica contenente circa 170 grammi di Ketamina, un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento nonché denaro contante per 1.540 euro".

L’uomo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. In attesa di udienza di convalida, è stato portato al Pagliarelli.