Gli ex interinali Amat con licenza media vincono il ricorso: potranno sostenere le prove del concorso

Il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, in composizione collegiale, composta dal presidente Fabio Civiletti e dai giudici Paola Marino e Cinzia Soffientini, con tre ordinanze molto articolate e riccamente motivate, ha accolto i reclami presentati da alcuni lavoratori ex interinali dell'Amat che erano stati illegittimamente esclusi dal concorso per l'assunzione di 100 autisti dell'Amat S.p.A (allargato poi a 300 posti in graduatoria), in quanto sprovvisti del diploma di scuola superiore.

In particolare, il Tribunale ha dichiarato il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alle prove concorsuali ritenendo sufficiente il diploma di scuola media inferiore per lo svolgimento delle mansioni di autista (parametro 140 operatore di esercizio). La società Amat non ha infatti dimostrato valide ragioni che giustificassero la richiesta di titoli superiori rispetto a quelli previsti dal vigente sistema normativo. Del resto i ricorrenti in possesso di specifica patente abilitante alla conduzione di autobus avevano già lavorato per parecchi mesi per la stessa Amat, seppur con contratti di somministrazione.

"Sono soddisfatta dell'esito del giudizio – spiega l’avvocato Nadia Spallitta - anche in considerazione della difesa dell'Amat, che si è costituita nelle due fasi del giudizio con ben 16 legali per sostenere fortemente le sue ragioni; ma soprattutto per questi lavoratori che avevano atteso fiduciosi questo concorso che rappresenta probabilmente per molti di loro l'unica vera chance di essere inseriti stabilmente nel mercato del lavoro e di superare la condizione di precarietà lavorativa. Si tratta di un risultato importante, soprattutto in questo momento storico di crisi, aggravato poi dal covid che sicuramente lede maggiormente i soggetti più fragili dell'ordinamento. La partecipata del Comune – conclude il legale - dovrà adesso convocare i ricorrenti e consentire loro lo svolgimento delle prove".