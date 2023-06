Incidente in via Ernesto Basile, si ribalta un'auto e il traffico va in tilt

Auto si ribalta in via Ernesto Basile. Traffico in tilt questa mattina a seguito di un incidente in cui è rimasta coinvolta, dalle prime informazioni, solo un'auto che viaggiava in direzione di corso Tukory.

Il conducente di una Lancia Y di colore rosso, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo all'altezza di via Carmelo Raito per poi cappottare.

Dopo le telefonate di alcuni automobilisti al 112 sono intervenute alcune volanti di polizia seguite da vigili fuoco, ambulanze e vigili urbani. L'automobilista è stato soccorso e portato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni fortunatamente non desterebbero preoccupazione.

(Articolo in aggiornamento)