Incidente in via Libertà, scontro tra un furgone della Rap e un bus dell'Amat: tre feriti

Incidente in via Libertà, all'altezza dell'incrocio con via Cordova, dove un furgone della Rap si è schiantato contro un autobus dell'Amat. L'impatto ha mandato in frantumi i vetri della porta anteriore e le schegge hanno ferito molto lievemente due passeggeri, così come l'autista del mezzo dell'azienda per l'igiene ambientale.

Lo scontro è avvenuto oggi pomeriggio, quando - secondo una prima ricosrtuzione - il mezzo della Rap non avrebbe rispettato lo stop e sarebbe finito contro un bus della linea 101. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, che dovranno ricostruire esattamente la dinamica del sinistro. Inevitabili i rallentamenti alla circolazione.