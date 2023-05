Incidente in corso dei Mille, si schiantano con un Suv contro la ringhiera del Ponte Ammiraglio

Avrebbe perso il controllo del mezzo per poi finire contro le ringhiere poste a protezione del Ponte Ammiraglio. Un incidente si è verificato nella notte in piazza Scaffa, poco dopo le 3. Secondo quanto ricostruito alla guida del mezzo - un Bmw X6 - c'era un ragazzo di 31 anni che viaggiava insieme a quattro coetanei. Ad avere la peggio è stato uno dei passeggeri, una ragazza di 27 anni che è andata al pronto soccorso. Le sue condizioni fortunatamente non desterebbero preoccupazioni.

Stando alle prime informazioni l'automobilista stava percorrendo corso dei Mille in direzione Brancaccio. Da chiarire cosa abbia provocato l'incidente. Dopo lo schianto il conducente del Suv avrebbe spostato il mezzo tanto che, al loro arrivo, gli agenti della polizia municipale non avrebbero trovato nessuno sul posto. Anche l'automobilista, andato in ospedale autonomamente, era entrato in codice giallo salvo poi decidere di tornare a casa senza farsi refertare dai medici.

Gli agenti dell'Infortunistica hanno eseguito i rilievi nel tentativo di ricostruire la dinamica dell'incidente. Al vaglio anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire qualche elemento utile.

Un altro incidente si è verificato nella notte a Villabate, lungo la statale Palermo-Agrigento. Un automobilista, che viaggiava a bordo di una Opel Corsa insieme a un'altra persona, avrebbe perso il controllo del mezzo e invaso l'altra corsia prima di schiantarsi contro il guardrail. Entrambi sono stati soccorsi e portati in ospedale, ma nessuno di loro avrebbe riportato gravi conseguenze. Difficoltà nel rimuovere l'auto, rimasta incastrata tra l'asfalto e la barriera metallica.