Tragico incidente nella zona dello stadio. Una donna di 82 anni è morta dopo essere stata travolta da una moto in via Alcide de Gasperi, nel tratto laterale fra via Ausonia e viale Strasburgo. Secondo una prima ricostruzione la donna è stata colpita dal mezzo a due ruote mentre attraversava la strada, non sulle strisce pedonali. L'anziana è stata trascinata per una decina di metri, poi la moto, una Honda con in sella un uomo di mezza età, ha terminato la sua corsa contro uno scooter che si trovava fermo su un lato della carreggiata.

Dopo le telefonate al 112 sono intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana, della quale ancora non si conoscono le generalità. Sul posto anche diverse pattuglie dei carabinieri e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi. (Articolo in aggiornamento)