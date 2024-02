Incidente mortale a Palermo. Un giovane di 24 anni è deceduto stamattina in via Monfenera, all’incrocio con via Giuseppe Basile. Il ragazzo, di cui ancora non si conoscono le generalità, era in sella ad una moto Verve 125 guidata da una altro 24enne, che è rimasto gravemente ferito e si trova adesso ricoverato all'ospedale al Civico.

La moto si è scontrata violentemente con una Volkswagen Polo. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118. Il passeggero della moto è stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso del Policlinico, dove è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. (in aggiornamento)