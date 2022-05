L'incidente mortale di Corleone, alla guida dell'auto finita fuori strada c'era il sedicenne

Non aveva la patente poiché minorenne eppure alla guida dell’auto, prestata dal padre per quella sera a condizione che però guidasse un amico di 19 anni, ci sarebbe stata una delle due vittime dell’incidente di Corleone. E’ il dato di emerge dalle prime indagini eseguite dai carabinieri sulla tragedia che si è consumata due notti fa sulla statale 118 e in cui hanno perso la vita Giulia Sorrentino (18 anni) e Rosario Leto (16). Altri due i ragazzi feriti. Dal racconto dei testimoni pare che al volante della Fiat Punto finita fuori strada ci fosse proprio il ragazzino e che i quattro non indossasero la cintura. Nessuno di loro però sarebbe stato sotto l'effetto di alcol o stupefacenti.

Quella sera, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i quattro amici - tutti corleonesi - si erano dati appuntamento verso l’ora di cena per uscire e andare in giro per il paese. Per consentire loro di muoversi, il padre di Leto avrebbe concesso loro l’auto a patto che la guidasse l’unica persona in possesso della patente, ovvero il diciannovenne che tra l’altro l'aveva conseguita pochi mesi prima. E così si sarebbero messi in viaggio ma avrebbero "sconfinato", andando tra i pub della movida di Bisacquino, a una ventina di chilometri da Corleone.

Leto, Sorrentino e gli altri due amici - intorno alle 2 - avrebbero deciso di cambiare aria e spostarsi dalle parti di Prizzi. Quindi si sarebbero messi in viaggio sulla statale 118 ma questa volta, dopo lunga insistenza, alla guida si sarebbe messo il sedicenne. Quindi si sarebbero messi in viaggio per raggiungere altri ragazzi in un locale dove si erano dati appuntamento. Lungo la strada che porta a Prizzi però, forse a causa dell'alta velocità, la Fiat Punto è uscita fuori strada andando a sbattere contro alcuni alberi.

Dopo il violento impatto alcuni automobilisti, che stavano percorrendo la stessa strada, hanno chiamato il 112 segnalando l'accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Corleone. Per Leto e Sorrentino, sbalzati fuori dall'abitacolo, non c'è stato nulla da fare mentre gli altri due ragazzi, di 19 e 17 anni, sono stati soccorsi e portati con l'ambulanza in ospedale. Nel giro di 24 ore le loro condizioni sono migliorate e sono stati ascoltati dai militari dell'Arma per tentare di mettere insieme i vari pezzi e ricostruire la dinamica.

"La nostra comunità è in lacrime per il tragico incidente che ha strappato alla vita due giovani nel fiore degli anni. L’Amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio e si stringe, in questo momento di grande dolore, alle famiglie dei due giovani”. Lo dichiara il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi che, interpretando il comune sentimento della cittadinanza, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore delle famiglie, ha proclamato per il giorno dei funerali, il lutto cittadino e l’esposizione delle bandiere del Comune a mezz’asta.