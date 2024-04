Incidente in corso Calatafimi: auto si ribalta, ferita una donna

Incidente nel primo pomeriggio di oggi in corso Calatafimi. Un'auto - una Renault Captur - per cause ancora da accertare si è ribaltata nel tratto all'altezza dell'Albergo delle Povere. Al volante c'era una donna di 50 anni (M. L. R. le sue iniziali) che ha perso il controllo e dopo una carambola in cui sono stati colpiti alcuni mezzi, ha terminato la sua corsa rimanendo su una fiancata, al centro della carreggiata.

La sede stradale è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi. La donna è rimasta ferita ma non gravemente. Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco. Il traffico in tutta la zona è andato subito in tilt.