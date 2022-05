Incidente a Corleone, finiscono con l'auto fuori strada: morti un sedicenne e una diciottenne

Sangue sulle strade di Corleone. Due ragazzi di 16 e 18 anni, Rosario Leto e Giulia Sorrentino, entrambi corleonesi, sono morti la scorsa notte a causa di un tragico incidente avvenuto mentre viaggiavano a bordo di una Fiat Punto, insieme ad altri due amici, lungo la strada statale 118. Per cause ancora da accertare il mezzo è finito fuori strada e per i due, sbalzati fuori dal veicolo, non c’è stato nulla da fare.

Dopo il violento impatto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Corleone che hanno eseguito i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica. Gli altri due ragazzi che erano in macchina - il diciannovenne P.A. e il diciassettenne B.L. - sono stati portati con l’ambulanza al pronto soccorso , il primo all’ospedale dei Bianchi di Corleone e altro al Civico di Palermo.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per chiarire se ci siano altri mezzi coinvolti o se sia stato il conducente - pare che al volante ci fosse il diciannovenne - a perdere da solo il controllo della Punto mentre tornavano a casa dopo una serata come tante ma finita nel peggiore dei modi.