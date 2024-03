Incidente all'inizio dell'A29, lunghe code per un tamponamento tra due auto

Rallentamenti e code all'inizio della A29 in direzione di Trapani per via di un tamponamento tra due auto. L'incidente - in cui nessuno è rimasto ferito - è avvenuto nella zona dello svincolo per Tommaso Natale.

Sul posto sono già intervenute le pattuglie della polizia stradale per i rilievi e il traffico potrebbe tornare rapidamente alla normalità.