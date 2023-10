Furgone si ribalta in autostrada e si scatena il caos in uscita dalla città. Un incidente si è verificato questa mattina lungo l'autostrada Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Trapani, all'altezza delle gallerie tra Sferracavallo e Isola delle Femmine. Alla guida del mezzo, un furgone con cabina, un uomo che per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo per poi schiantarsi contro il guardrail. Ancora da ricostruire la dinamica di quanto successo, anche per chiarire l'eventuale coinvolgimento di altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada che, oltre a sincerarsi delle condizioni dell'autotrasportatore che fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze, hanno gestito la viabilità per far defluire il traffico sino all'arrivo dei vigili del fuoco e del mezzo del soccorso stradale per rimuovere il furgone. La circolazione è stata solo momentaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso ma una corsia è stata già riaperta per permettere agli automobilisti di superare il punto dell'incidente. (Articolo in aggiornamento)