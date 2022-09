Incidente in via Messina Marine, un cavallo imbizzarrito si schianta contro un'auto e muore

Incidente mortale questo pomeriggio in via Messina Marine. A perdere la vita un cavallo. L'animale sarebbe fuggito dal porticciolo della Bandita. Imbizzarito avrebbe iniziato una folle corsa prima lungo la spiaggia e poi verso la strada. Lì l'impatto fatale contro un'auto, una Mercedes classe B bianca su cui viaggiavano una donna e una bambina, rimaste entrambe sotto choc.

Nell’impatto il cavallo ha perso una zampa, morendo poco dopo. La carcassa dell'animale, al centro della strada, è stata coperta da un lenzuolo bianco. Sul posto sono accorse alcune ambulanze del 118 per prestare soccorso alla donna e alla bambina, entrambe illese. Il traffico è andato in tilt. Adesso gli agenti della polizia municipale sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Sembrerebbe che il padrone volesse lavare il cavallo in mare. Lo avrebbe dunque tirato dalla cinghia per farlo entrare in acqua, trovando la resistenza dell’animale. A quel punto il cavallo si sarebbe imbizzarrito, riuscendo a strappare dalle mani dell’uomo la corda con cui era tenuto, scappando verso la strada e finendo la sua corsa contro l’auto.