Un altro incendio a Monte Pellegrino nella zona del Castello Utveggio

Brucia di nuovo Monte Pellegrino nella zona del Castello Utveggio. Un altro incendio è divampato nell'area non lontana da quella andata a fuoco nella notte di Ferragosto.

Per spegnere le fiamme, sono entrati in azione due elicotteri della Forestale. Il rogo, fortunatamente, non si è propagato velocemente ma soltanto perché molta della vegetazione circostante è già andata in fumo nei giorni scorsi.