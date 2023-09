Incendio nella notte alla Noce, lavanderia distrutta dalle fiamme

Lavanderia distrutta nella notte dalle fiamme. E' successo in via Rinaldo Montuoro, nel quartiere Noce, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio divampato intorno alle 4 in un'attività commerciale che si trova al civico 14. Un rogo impegnativo per le squadre del Comando provinciale impegnate sino a questa mattina per bonificare i locali ed effettuare una verifica sulla stabilità dell'edificio. Da chiarire cosa abbia scatenato il fuoco che ha ridotto in cenere tutti i capi d'abbgliamenti custoditi o in lavorazione.

Per accedere alla lavanderia i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare un flex per aprire un varco nella saracinesca. Le squara "sono entrate all'interno del locale provvedendo allo spegnimento ed evitando quindi - si legge in una nota - che lo stesso si propagasse alle abitazioni dei piani soprastanti. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica. Presenti i carabinieri". Richiesto anche l'intervento di un tecnico del Comune. Si registrano solo ingenti danni, nessun ferito.

Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, i carabinieri della stazione Uditore hanno avviato le indagini per cercare di chiarire le cause del rogo. Dalle prime informazioni sarebbero state trovate tracce di liquido accelerante. Qualcuno ha riferito inoltre di aver sentito un rumore e di aver visto un uomo fuggire non appena si sono sviluppate le fiamme. All'arrivo delle squadre del 115 la saracinesca dell'attività sembrava inoltre socchiusa, come se effettivamente qualcuno si fosse premurato di abbassare la serranda metallica prima di allontanarsi.