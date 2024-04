Paura all'ospedale di Partinico per un principio di incendio divampato in un locale dell’Unità operativa complessa di Malattie metaboliche. L’attivazione dei sistemi di rilevamento antifumo e la prontezza di un medico e un'infermiera, Lucia Spano e Morena Intrabartolo, hanno evitato che le fiamme coinvolgessero altre aree e mettessero a rischio l'intera struttura. Le due operatrici hanno utilizzato tre estintori presenti nel reparto riuscendo a scongiurare il peggio sino all'arrivo dei vigili del fuoco che hanno ultimato le operazioni di spegnimento.

"Siamo grati ai due operatori - ha sottolineato Daniela Faraoni, commissario straordinario dell'Asp - per l'abnegazione manifestata in una circostanza che poteva anche diventare drammatica. A entrambe le dipendenti, per le quali si proporrà atto di encomio, va il senso di riconoscenza mio personale e dell’Azienda per l’esemplare intervento".

"In ospedale - ha aggiunto il commissario straordinario - è stata assicurata continuità a tutte le attività assistenziali, ancorché temporaneamente trasferite in altri spazi. Purtroppo la dinamica dei fatti, in corso di ulteriore accertamento, lascia quantomeno perplessi sulla natura dell’episodio, soprattutto alla luce di altre circostanze, sicuramente meno gravi, avvenute nello stesso ospedale". L'Azienda ha presentato denuncia contro ignoti.

Un caso simile si era verificato nello stesso ospedale, più precisamente nel reparto di Psichiatria, a maggio 2019. Le fiamme, divampate nel refettorio che si trova al quinto piano, hanno costretto il personale a evacuare i quattordici persone ricoverate per consentire ai pompieri di domare il rogo. Dopo ore, una volta valutata l'assenza di pericoli, medici, infermieri e pazienti sono tornati in reparto.