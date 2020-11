Notte rovente allo Zen, incendio in un deposito: a fuoco decine di cassette in legno

Incendio in un deposito nel quartiere Zen. Un rogo è scoppiato nella notte in via Rocky Marciano dove sono intervenute, poco prima delle 2, tre squadre dei vigili del fuoco e due volanti di polizia. Le fiamme, dopo aver incenerito decine di cassette in legno, hanno raggiunto e danneggiato parzialmente un capannone che si trova all'altezza di via Alberto Braglia.

Il personale antincendio è riuscito a domare il fuoco dopo diverse ore. Già nella notte gli investigatori hanno identificato un uomo - l'affittuario del deposito - il quale avrebbe negato di aver ricevuto minacce o intimidazioni. Al termine delle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo per chiarire cosa abbia provocato il rogo. Non si esclude la pista dolosa.

Gallery