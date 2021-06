Vasto incendio a Partinico: a fuoco pneumatici e diversi camion dei rifiuti

Un deposito di pneumatici e almeno quattro camion per la raccolta dei rifiuti sono andati a fuoco a Partinico. Sarebbe questa la causa del fumo nero che nel pomeriggio di oggi ha raggiunto l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Il vasto incendio è scoppiato intorno alle 16 vicino alla strada provinciale 17. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco, due autobotti e due autopompe, e la protezione civile. I mezzi in fiamme sono dell'Agesp, la società che si occupa della raccolta differenziata a Balestrate e Trappeto.

"La prima chiamata - spiegano dal comando dei vigili del fuoco - segnalava le fiamme nel deposito di gomme, ma una volta arrivati sul posto ci siamo accorti che il rogo aveva interessato anche i camion dei rifiuti che si trovavano accanto. Stiamo lavorando dalle 16 ma adesso l'incendio è sotto controllo".

Pompieri in azione anche a Grisì e ad Alia. In quest'ultimo caso sono andati in fumo dieci ettari di macchia mediterranea. Per spegnere le fiamme in ausilio ai vigili del fuoco è entrato in azione anche l'elicottero Falco uno.