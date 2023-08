Incendio a Carini, droni in volo per scovare eventuali piromani

A fuoco le sterpaglie che costeggiano la via Qualinella, in zona Bivio Foresta, a Carini. Le fiamme sono state segnalate intorno alle 14 e sono state domate alle 15,30.

Sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco e una della protezione civile, che sta fornendo assistenza anche con l’utilizzo di due droni, in volo non solo per mappare l’incendio ma anche per provare a scovare eventuali piromani in azione. Al lavoro, per gestire la viabilità della zona, anche la polizia municipale e i carabinieri. Attivata anche la Soris, la protezione civile regionale.