Schifani allo Sperone inaugura l'anno scolastico: "Io cresciuto in un rione popolare, l'istruzione è fondamentale"

L'impegno nella lotta alla dispersione scolastica, la presenza attiva sul territorio, il contributo fattivo nel contrasto all'illegalità attraverso l'educazione delle fasce giovanili e il dialogo scuola-famiglia. Sono i temi affrontati questa mattina all'istituto comprensivo Sperone-Pertini, durante l'inaugurazione del nuovo anno scolastico, alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani, dell'assessore regionale all'Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano, del direttore dell'Ufficio scolastico regionale Giuseppe Pierro e del dirigente dell'Ambito territoriale di Palermo, Luca Gatani, accolti dalla dirigente scolastica Antonella Di Bartolo.

Il presidente Schifani, seduto assieme ai bambini, ha voluto essere accanto al personale docente e non docente e agli studenti di questo istituto, che brilla per l'impegno nel contrasto alla dispersione scolastica, ridotta dal 27,3% all'1% negli ultimi dieci anni di lavoro. "Quella contro la dispersione scolastica è una battaglia quotidiana fatta di buona volontà e collaborazione delle istituzioni. La scuola educa e crea - afferma Schifani -. Io sono cresciuto in un rione popolare, ho studiato lì e so bene quanto l'ambiente, la completezza di un sistema possano educare. La Regione fa la propria parte e come governo ci siamo dati un obiettivo: abbiamo stanziato 1,3 milioni per il bonus palestre, che quest'anno raddoppieremo. Faremo in modo che molte famiglie possano mandare i ragazzi in palestra gratuitamente, per educarli non soltanto fisicamente e atleticamente ma anche eticamente e sottrarli anche alla dispersione, ai tentativi di certa delinquenza che cerca di reclutare giovani da "istruire" per tendere poi a delinquere".

Il presidente ha visitato alcuni locali della scuola, incontrato e dialogato coi bambini e con le mamme e ha invitato la comunità scolastica a visitare i giardini di Palazzo d'Orléans. A pochi giorni dal trentesimo anniversario dell'omicidio di don Pino Puglisi, avvenuto a Brancaccio, vicino allo Sperone, Schifani aggiunge: "Il tema dell'educazione alla legalità deve essere il fulcro portante di una società nella quale crediamo. Dobbiamo occuparci di più di una questione culturale concreta e non parolaia. Io ho sempre creduto che la lotta alla criminalità organizzata si faccia sì con le parole e con i pensieri, ma anche con gli interventi legislativi, il sostegno alle forze dell'ordine - conclude -. Dobbiamo fare sistema, anche nella pubblica amministrazione. Io sto inserendo delle regole sulla rotazione di molti dirigenti, per evitare incrostazioni".