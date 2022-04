Orlando: "Auguro alla comunità ortodossa di Palermo una serena Pasqua"

"Purtroppo neanche la Pasqua ortodossa riesce a fermare le armi in Ucraina. In questo giorno di preghiera auguro alla comunità ortodossa di Palermo una serena Pasqua nel segno di quella pace che insieme, in questo terribile tempo di guerra, dobbiamo costruire giorno dopo giorno". Lo ha dichiarato oggi il sindaco Leoluca Orlando in occasione della celebrazione della Pasqua ortodossa.

"La Pasqua ortodossa - ha aggiunto Orlando - è occasione, inoltre, per sottolineare il rapporto consolidato negli ultimi anni con la consacrazione al culto ortodosso della Chiesa di Sant’Alessandro dei Carbonai che l’amministrazio­ne comunale ha affidato alla comunità della città”.