Guardie ambientali Comando Italia al cimitero Sant'Orsola

L'ente S.Spirito quest'anno ha attivato le Guardie Ambientali Comando Italia in aggiunta ad altri Enti di Protezione Civile per la VIgilanza Ambientale e il controllo sui rifiuti e la sicurezza territoriale sui danneggiamenti all'interno del Cimitero S.Orsola di Palermo per il periodo delle commemorazioni. Il DIrigente dello stesso L'ing. Daniele ha voluto attivare quest'altra sicurezza per i cittadini che sono venuti a commemorare i propri defunti, le Guardie Ambientali hanno creato un clima di sicurezza e tranquillità che è stata accettata ottimamente dai cittadini con vari complimenti e plausi sia per la Direzione che per la presenza, sono stati segnalati vari problemi riscontrati e accertati per poter evitare altri inconvenienti come furti di vasi in rame, danneggiamenti etc, l'Ente GACI ringrazia per la fiducia il DIrettore Ing. Daniele e tutta la dirigenza nonchè la Curia, chi volesse attivare altri servizi con GACI può inviare una mail a guardieambientalicomandoitalia@gmail.com