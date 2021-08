Green pass per bar e ristoranti, controlli dei carabinieri in centro: setacciati 130 locali

I carabinieri della Stazione Centro hanno effettuato un servizio di controllo del territorio e prevenzione, finalizzato anche al rispetto della normativa anti Covid. "In particolare - si legge in una nota dell'Arma - i militari hanno setacciato diversi esercizi pubblici nel centro cittadino per il possesso del green pass, necessario alla fruizione dei servizi di ristorazione al tavolo svolti al chiuso. I controlli hanno permesso di accertare il corretto svolgimento delle attività controllate. Nella giornata di ieri erano state oltre 1200 le persone e 130 gli esercizi pubblici controllati".