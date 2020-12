Giovanni Pistorio è il nuovo segretario generale regionale Fillea Cgil

Giovanni Pistorio, 58 anni, di Giarre (Ct) è il nuovo segretario generale della Fillea Cgil Sicilia, sindacato dei lavoratori delle costruzioni. E’ stato eletto oggi all’unanimità dall’assemblea generale della categoria, convocata in videoconferenza con la partecipazione del segretario generale nazionale Fillea Alessandro Genovesi e di Alfio Mannino, numero uno della Cgil Sicilia.

Pistorio succede a Mario Ridulfo, di recente eletto alla guida della camera del lavoro di Palermo. Il nuovo segretario della Fillea regionale è stato nella segreteria della Fillea di Catania, poi segretario generale della Slc di Catania e coordinatore regionale; in seguito segretario confederale presso la Camera del lavoro di Catania fino all’ultimo incarico di segretario generale della Fillea provinciale.

I temi della crisi del settore delle costruzioni e delle iniziative per la sua ripresa sono stati al centro dell’intervento programmatico di Pistorio. “Una nuova politica urbanistica improntata sulla qualità dell’abitare, sui bisogni dei cittadini e sul rispetto dell’ambiente. Il recupero delle periferie e delle aree urbane più disagiate. Lo sblocco dei cantieri per infrastrutture”: sono i principali temi trattati dal nuovo segretario della Fillea regionale che ha anche sottolineato che “la lotta al lavoro nero, l’iniziativa per la sicurezza e la lotta contro la mafia e il malaffare si confermano priorità nell’iniziativa della Fillea Cgil”.