Geraci, due alberi da abbattere diventano sculture: "Così dimostriamo il nostro profondo rispetto per la natura"

Erano destinati a scomparire, sono diventati invece due opere d?arte. Il comune di Geraci Siculo ha dato una nuova vita a due alberi, ormai secchi, che stavano per essere abbattuti. Si tratta di un cipresso, all'interno della villetta comunale "Santissima Trinità" e un abete, nel giardinetto che domina la statale.

Grazie all?intuizione dell?amministrazione comunale e all'abilità del liutaio madonita Mirco Inguaggiato, questi due alberi non solo manterranno la loro presenza sul posto, ma come e più di prima, ne custodiranno la memoria. Il cipresso oggi rappresenta un pastore, mestiere che più di ogni altro si lega alla storia e alla tradizione locale. L'abete invece è stato trasformato in un?aquila, a ricordare il nome e il vecchio simbolo di quella che, un tempo, fu la capitale della "Contea dei Ventimiglia".

"Con questa iniziativa riteniamo di aver raggiunto due risultati - afferma l?assessore Fabrizio Di Vuono - da un lato abbiamo sottolineato il senso di profondo rispetto che la nostra comunità nutre nei confronti degli alberi e della natura. D?altro, abbiamo arricchito il patrimonio artistico di Geraci Siculo con due bellissime sculture che, grazie all?abilità e alla sensibilità artistica del maestro Mirco Inguaggiato, contribuiscono a valorizzare e celebrare la nostra storia e le nostre tradizioni".

"I pastori sono un simbolo per Geraci - afferma l'editrice Arianna Attinasi - Rappresentano il passato, il presente e, speriamo, anche il futuro della nostra identità e della nostra economia. Per altro questa scultura in legno si lega benissimo alla tradizione dell?intaglio che è propria dei nostri pastori che da sempre usano decorare meravigliosamente i loro bastoni e i collari degli animali con magnifici legni intagliati".

"Già l'antico nome di Geraci, Yerax, richiama i rapaci - afferma Mario Chichi, cultore della storia locale - E ancora oggi l?aquila è un tema ricorrente per la cultura locale. La ritroviamo nelle nostre manifestazioni e nel nome di diversi esercizi commerciali e realtà associative, come ad esempio la nostra unica squadra di calcio che ha scelto come simbolo proprio l?aquila".