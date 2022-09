Mondello, ruba zaino a due turisti in spiaggia: i poliziotti si fingono bagnanti e lo bloccano

Ruba lo zaino a due turisti marchigiani nella spiaggia di Mondello e viene denunciato. A finire nei guai è stato un ragazzo di 27 anni. Dalla questura spiegano: "Quando le vittime hanno capito di essere stati derubati hanno immediatamente denunciato l'episodio al commissariato Mondello. Determinanti sono state le immagini girate da una telecamera della zona che hanno immortalato il ladro in azione".

Queste immagini hanno consentito di far memorizzare ai poliziotti i connotati del 27enne e, quando a distanza di un giorno, gli agenti hanno rivisto il giovane nei pressi dello stesso lido, i poliziotti si sono appostati fingendosi dei "normali" bagnanti ed è scattata l’identificazione del giovane. Il ragazzo è stato denunciato per il reato di furto aggravato.

"E' plausibile - dicono dagli uffici di polizia - che il controllo abbia evitato che altri malcapitati potessero incappare in altri furti. In seguito ad una perquisizione in casa, autorizzata dal giudice, è stata inoltre rinvenuta la refurtiva, poi riconsegnata ai legittimi proprietari".