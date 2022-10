Sorpreso a rubare tonno in scatola, arrestato ragazzo di 26 anni

Un ragazzo di 26 anni è finito in manette a Villabate dopo essere stato sorpreso a rubare in un'azienda di surgelati. Il giovane aveva appena rubato decine di confezioni di tonno in scatola e prelevato dai mezzi parcheggiati circa 40 litri di carburante. I carabinieri della compagnia di Misilmeri nel corso dei controlli sono entrati in azienda e hanno sorpreso il ladro, arrestandolo per furto.