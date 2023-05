Furto con spaccata nella notte da Louis Vuitton, portati via borse e portafogli

La banda della spaccata torna in azione. Questa volta a finire nel mirino sono stati il negozio Louis Vuitton di via Libertà e il bar bistrot Villaermosa nell'omonima via, in pieno centro.

Il colpo più grosso è stato quello ai danni della celebre insegna della griffe francese. I ladri hanno spaccato la vetrina che dà su via Nicolò Gallo con un grosso martello di legno, poi abbandonato sul marciapiede, e portato via borse, portafogli e accessori vari il cui valore deve essere ancora stimato.

Poi, probabilmente la stessa banda, è entrata in azione nel piccolo bistrot ad angolo tra via Villaermosa e via Bentivegna, proprio a pochi passi dal commissariato di polizia. Una volta infranto il vetro della porta principale, hanno messo a soqquadro il locale in cerca di contanti.

Dopo l'allarme arrivato alla centrale operativa della Questura, intorno alle 5.30 del mattino, sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti di polizia che hanno constatato l'accaduto, transennato la zona e acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza del negozio e anche quelli installati nella zona per cercare di identificare chi ha messo a segno i colpi.