Via Volturno, i ladri rubano due ruote e lasciano un'auto dell'Amap poggiata sul cric

Hanno sollevato l’auto, hanno svitato tutti i bulloni e infine hanno rubato due ruote lasciando il mezzo poggiato su un cric. I ladri hanno colpito la scorsa notte in via Volturno. Nel mirino una Fiat Panda di proprietà dell’Amap, l’azienda municipalizzata che gestisce la rete idrica in città. A segnalare il furto, nella tarda serata di ieri, sono stati i metronotte durante uno giri di perlustrazione attorno alla sede della società.

L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere. Chi ha agito, infatti, potrebbe aver caricato cerchioni e pneumatici nel bagagliaio di un’altra auto che potrebbe essere stata inquadrata dagli impianti di videosorveglianza. Dall'Amap intanto fanno sapere di aver sostituito le ruote rubate e dunque il mezzo è tornato in servizio già da questa mattina.