Via Principe di Belmonte, furto con spaccata in un ristorante cinese

Furto con spaccata in un ristorante cinese di via Principe di Belmonte. Un ladro ha colpito due notti fa ed è entrato nell’attività che si trova ad angolo con piazza Ignazio Florio per rubare i pochi spiccioli lasciati in cassa. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine che hanno acquisito i video ripresi da alcune telecamere.

"I gestori del locale - dicono i residenti - avevano finito da poco i lavori di ristrutturazione, un vero peccato". Non è chiaro se l'autore del furto abbia portato via anche alcol e generi alimentari. La maggior parte del danno però è quella relativa alla vetrina che il ladro ha preso a mazzate per aprire un varco e accedere al ristorante.

Sempre in via Principe di Belmonte, giovedì pomeriggio, un uomo è entrato nella profumeria Douglas, quasi all’angolo con via Wagner, ha preso una costosa boccetta di profumo ed è fuggito. Una dipendente ha cercato di fermarlo, ma è stata strattonata. Sono in corso le indagini per risalire al responsabile.