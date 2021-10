Via Leonardo da Vinci, rubate le divise delle atlete del Palermo femminile

Rubate le divise della squadra di calcio femminile rosanero. I vertici dell’Asd Palermo femminile hanno denunciato ieri, tramite i social, il furto dell’auto di un dirigente della società all’interno della quale c’erano i completi da gara che le atlete avrebbero dovuto utilizzare domenica prossima per il match contro il Cesena.

La macchina in questione è stata rubata nel parcheggio davanti al campo in cui si allenano le ragazze allenate dal coach Antonella Licciardi, il Ribolla di via Leonardo Da Vinci. "Un evento vergognoso per la nostra città. Chiunque abbia visto qualcosa e possa dare notizie, si faccia avanti", si legge sulla pagina Facebook della società presieduta da Cinzia Valenti.