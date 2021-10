Vanno a bere al pub, appena escono non trovano più le loro macchine: rubate tre auto a San Lorenzo

E' successo sabato sera. Dopo ore uno dei mezzi è stato trovato a Cardillo, mentre un altro era stato parcheggiato allo Zen. Uno dei proprietari: "Ho fatto un giro e ho visto la mia vettura in via Girardengo. Aveva la portiera scassinata e i fili sotto il cruscotto collegati per potere metterla in moto senza chiave"

Sono andati in un pub per trascorrere la serata tra amici, ma una volta usciti non hanno trovato più le loro auto. Il triplice furto è stato registrato nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3, in un locale che si trova a San Lorenzo. Si tratta di due modelli molto gettonati dai ladri, due Lancia Y e una Fiat 500.

"La mia macchina - racconta a PalermoToday uno dei tre proprietari, Roberto - aveva appena un anno di vita. Finita la serata siamo usciti e ci siamo resi conto che ce le avevano rubate. Abbiamo chiamato le forze dell’ordine anche per acquisire le immagini di alcune telecamere".

Nel giro di poche ore però è arrivato il colpo di scena. Una delle auto è stata ritrovata dalla polizia in via del Pesco, nella zona di Cardillo. "La mia - aggiunge Roberto - l’ho trovata allo Zen. Ho fatto un giro e l’ho vista in via Girardengo, con la toppa della portiera scassinata e i fili sotto il cruscotto collegati per poterla avviare senza chiave".

I ladri avevano studiato bene i loro obiettivi individuando delle persone che, dopo aver parcheggiato, sarebbero tornati nelle loro auto ore dopo. Dopo il furto le avevano lasciate in punti diversi in attesa che si "calmassero le acque" per andare a recuperarle e poi decidere cosa farne: smontarle per rivenderne i pezzi o tentare di estorcere denaro ai proprietari con il metodo del "cavallo di ritorno".