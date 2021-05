Formazione, al via gli Internship Camp organizzati dalla StSicily

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Puntare sui giovani e sull’internazionalizzazione delle aziende anche nell’era del Covid. Sono pronti a ripartire in presenza, in Sicilia, gli Internship Camp organizzati dalla StSicily, società associata a Confindustria che si occupa di consulenza per lo sviluppo di business, internazionalizzazione e formazione.

Si entrerà nel vivo del progetto lunedì 10 maggio ad Alcamo (Trapani) con il “Kick off day” dal titolo “Sviluppo del territorio: Innovazione & Formazione - Integrazione Europea”. Ad ospitare l’evento, alle ore 9:30, sarà l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Girolamo Caruso”. Alla giornata inaugurale, che volutamente si colloca nella settimana dedicata alle celebrazioni per la Festa dell’Europa, saranno presenti: Girolamo Turano, assessore delle Attività produttive della Regione Sicilia; Vito Campo, sindaco di Pantelleria; Tiziana Catenazzo, dirigente Ambito Territoriale di Trapani; Domenico Surdi, sindaco di Alcamo; Piero Tuzzo, direttore del Business Development di STSicily Group; Antonino Piacentino, Presidente del Polo Universitario di Trapani; Vincenza Mione, dirigente scolastico Itet Girolamo Caruso; Manfredi Mercadante, presidente Associazione WeStart ed Enzo Giuseppe Munna, presidente Fondazione ITS Emporium del Golfo. Modera il giornalista Emanuele Termini. Parteciperanno anche i dirigenti scolastici oltre agli studenti dell’Internship Camp di STSicily. Molteplici sono le finalità degli Internship Camp. Oltre ad attrarre studenti provenienti dall’estero che desiderano confrontarsi con il mondo del lavoro - offrendo delle opportunità professionalizzati in aziende del territorio - i percorsi formativi di StSicily rappresentano un’occasione di promozione e rilancio delle eccellenze siciliane sia in chiave turistica che produttiva. Al progetto prenderà parte una selezione di studenti stranieri di Istituti Tecnici Superiori e Business School che verrà affidata a tutor esperti in grado di guidare anche i più giovani nel mondo del lavoro. Le aziende, al contempo, riescono a beneficiare dell’inserimento in organico dei partecipanti e quindi a internazionalizzarsi godendo di una ribalta europea.

Tra gli organizzatori del progetto c’è l’ingegnere Piero Tuzzo, residente in Germania ma originario di Balestrate (Palermo) e cofondatore di StSicily. Ed è proprio nel comune del Palermitano che si è svolto il primo Internship Camp d’Italia nel 2016: “Cinque anni fa ho scelto di ripartire dalla m ia Sicilia, da una terrà che è stata e che sarà la culla del Mediterraneo. L’obiettivo degli Internship Camp - precisa Tuzzo - è da un lato sviluppare una ‘World Wide Identity’ attraverso la formazione di giovani che provengono da tutto il mondo, dall’altro è la promozione del territorio e la valorizzazione delle eccellenze locali attraverso progetti di internazionalizzazione guidati dai team della StSicily”. Nel 2020 si abbatte sul progetto la scure del Covid, ma la squadra di StSicily ha resistito: “Io e i miei colleghi abbiamo dovuto riprogettare tutto il nostro business puntando sullo smart working per portare avanti la nostra visione. Il risultato è stato il lancio di un ‘Internship On Line’ a fine 2020 con oltre 200 iscritti. Nel 2021 siamo risorti dalle nostre ceneri riuscendo a lanciare i Winter Camp con 12 ragazzi stranieri”. Ma le difficoltà non sono mancate: “Quest'anno abbiamo fatto veramente fatica a far capire alle aziende siciliane quanto fosse importante lavorare con ragazzi stranieri per sviluppare il loro business all’estero e trovare nuovi clienti”. Quindi l’interesse anche per nuovi orizzonti: “Ci siamo detti: ma adesso possiamo aiutare anche aziende non siciliane a sviluppare il loro business per esportare prodotti o servizi? Possiamo aprire altri Internship Camp in Europa attraverso il progetto Catapulta? Abbiamo deciso di lanciarci. Nella stagione estiva abbiamo raccolto oltre 700 richieste (il doppio dell’anno precedente) e coinvolto oltre 50 ragazzi ai quali se ne aggiungeranno altri 30 nei mesi successivi. Vogliamo aprire altri Internship nel 2022 a Monaco, Parigi, Praga, Amsterdam, Berlino e Barcellona”.

Hanno collaborato al progetto l’Università di Birmingham, la Munich Business School e la Moscow Business School. Hanno partecipato anche le scuole: A.Schweitzer, Albert Einstein, Edouard Gand High School, Groupe Aurlom Education, ISCT Toulose, Lycee Europe Robert Schuman, Lycee Jean De Pange, Lycee Maurice Ravel, Lycee Notre-Dame du Grandchamp e Lycee S.Monfort. Inoltre è stato fondamentale il ruolo degli insegnanti: Mme Nadia Hamata, Mme Marie-Blanche Geider, Laurence Porcher, Mr Franck Attelan, Mr Alan David, Miss Dominique Leveque, Valère Meyer, Mme France Besis, Mme Sophie Decibeins e Mme Silvie Jeanne. Supporta istituzionalmente il progetto anche Temporary Management & Capital Advisors, importante partner sul territorio siciliano che mette a disposizione la presenza internazionale del suo gruppo presente oggi in 27 Paesi nel mondo.