Esenzione ticket per reddito: c'è la proroga, validità estesa al 31 marzo 2022

I certificati di esenzione ticket per reddito (codici E01, E02, E03, E04), rilasciati a seguito di autocertificazione, validi fino al 31 marzo 2020 e già prorogati al 31 dicembre 2021, sono stati ulteriormente prorogati fino al 31 marzo 2022. A darne notizia è l'Asp di Palermo che, ha dato esecuzione a quanto stabilito da un apposito decreto dell’Assessorato regionale della Salute.

Il provvedimento riguarda gli assistiti le cui condizioni di status e reddito autocertificate non siano cambiate. In caso contrario l’assistito ha l’obbligo di non avvalersi dell’esenzione.