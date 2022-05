Sperone, fanno irruzione nel suo appartamento e trovano 10 chili di hashish e marijuana: arrestato

Un trentenne è stato arrestato allo Sperone con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In azione i carabinieri della compagnia di Palermo Piazza Verdi impegnati in un servizio di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti allo Sperone.

Dal comando dell'Arma spiegano: "I militari, orientati da forti sospetti nei confronti del giovane, hanno deciso di perquisire la sua abitazione, dove sono stati rinvenuti oltre 10 chili tra hashish, già confezionato in panetti, e marijuana".

Il 30enne, su disposizione del pubblico ministero, è stato portato in carcere. Poi è arrivata la convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che ha applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

Dal comando dei carabinieri spiegano che l'hashish e la marijuana scovati nell'appartamento dello Sperone avrebbero fruttato profitti illeciti per oltre 60 mila euro nella vendita al dettaglio. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e saranno analizzate dal Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale per le verifiche di rito.