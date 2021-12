Cocaina, hashish e marijuana: allo Zen 2 trovate 100 dosi nel sottoscala di un condominio

Girandola di controlli antidroga a Palermo. Nell’ambito delle operazioni disposte dal comando provinciale dei carabinieri allo Zen 2, i militari del Nucleo radiomobile di Palermo hanno trovato all’interno di un locale di proprietà condominiale oltre 100 dosi di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana, nonché 10 litri di fertilizzante e tre lampade alogene con relative plafoniere, che servivano alla coltivazione indoor di canapa. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili del “deposito”.

"La costante azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti - aggiungono dagli uffici dell'Arma - ha consentito, nei giorni scorsi, ai carabinieri dei reparti del comando provinciale altri risultati. Ad esempio allo Zen una persona è stata arrestata e una segnalata alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. In centro città una persona è finita in manette dopo una perquisizione con le unità cinofile. E ancora: nella zona di Monte Pellegrino è scattato un arresto dopo una perquisizione in una rivendita di frutta. La droga è stata scovata in un frigorifero". Infine, a Isola delle Femmine una persona è stata arrestata dopo una perquisizione con le unità cinofile.

Complessivamente sono stati trovati e sequestrati oltre 150 grammi tra cocaina e hashish e quasi 500 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro penale e trasmessa al laboratorio analisi del comando provinciale di Palermo per le analisi tecniche.