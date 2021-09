In casa nascondeva droga e un fucile clandestino: arrestato un 21enne

In manette un palermitano per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina: a inchiodarlo sono stati i controlli dei carabinieri della stazione di Capaci

In casa nascondeva droga e un fucile clandestino. I carabinieri della stazione di Capaci hanno tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina un palermitano 21enne.

Il ragazzo, appena ha notato i militari impegnati in un servizio di controllo del territorio e prevenzione, ha cervato di dileguarsi tra le viuzze di Capaci. La perquisizione sul posto ha permesso di rinvenire sei grammi di marijuana, suddivisi in involucri, nonché la somma contante di 335 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

I carabinieri, a quel punto, hanno deciso di estendere la perquisizione nell'appartemento del giovane, recuperando altri quattro grammi di marijuana, sempre suddivisa in dosi, materiale da pesatura e confezionamento oltre a un fucile da caccia calibro 16, detenuto senza autorizzazione e con matricola abrasa, e circa 250 munizioni dello stesso calibro.

Il 21enne è stato portato al Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida. La droga verrà analizzata dal laboratorio specializzato del reparto operativo di Palermo mentre il fucile si trova nel Ris di Messina che verificherà se sia stato utilizzato per eventuali azioni delittuose. Oggi il gip, nel convalidare l’arresto, ha disposo per il giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari.