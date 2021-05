Apre la porta di casa ai carabinieri e consegna la droga, ma nasconde una pistola: arrestato

In manette un uomo di 42 anni. Quando i militari dell'Arma hanno perquisito la sua abitazione, ha pensato di collaborare e confessare di avere in casa dell'hashish ma ha tentato di occultare una Beretta calibro 9 con matricola abrasa

Quando i carabinieri bussano alla sua porta per una perquisizione, decide di collaborare e consegna loro la droga che nasconde in casa. Prova però a nascondere una pistola con matricola abrasa. I militari la trovano ugualmente e scatta l'arresto. In manette è finito un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine.

I carabinieri della Stazione Falde hanno ispezionato l'appartamento dell'uomo nella zona di Villagrazia con l'aiuto del nucleo cinofili. Il 42enne ha consegnato 25 grammi di hashish e un bilancino elettronico, che si trovavano all’interno di un cassetto all’ingresso di casa. Nel corso dei controlli però i militari hanno trovato anche una Beretta calibro 9 con matricola abrasa, completa di 2 caricatori e 14 proiettili dello stesso calibro.

L’arma, che da analisi preliminari è risultata perfettamente funzionante, e le munizioni sono state sequestrate e saranno inviate ai carabinieri del Ris di Messina per gli accertamenti balistico-dattiloscopici e per verificare se le stesse siano state utilizzate per delitti. La droga sarà analizzata dal laboratorio del comando provinciale. L’arrestato, in attesa dell’udienza di convalida, è stato tradotto al Pagliarelli. Il gip nel convalidare l’arresto ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.