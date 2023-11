"Disability Friendly", a Cefalù un workshop sull'inclusività

Si chiama “Disability Friendly” ed è il nome di un’iniziativa che si svolgerà a Cefalù dall’11 al 13 novembre, finalizzata alla creazione di progetti di formazione e iniziative che mirano all’inclusività all’interno del territorio.

Nel programma, organizzato dal Comune con la Fondazione Ability, ci sono incontri e workshop - cui potranno partecipare lavoratori del settore turistico, commercianti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni - che mirano a rendere sempre più vicini questi operatori alle esigenze di chi vive una disabilità fisica ma anche cognitiva e sensoriale.

In un primo momento di formazione plenaria, oltre a fornire dei dati relativi al turismo accessibile, verranno trattati per macroaree le varie tipologie di disabilità, motoria/sensoriale/cognitiva, dando informazioni utili per conoscerle e strumenti generici per approcciarsi ed accogliere al meglio qualsiasi persona a prescindere dalle condizioni temporanee o permanenti in essere.

Altre informazioni sull’evento, sostenuto anche da Bcc San Cataldo e clinica Santa Barbara Hospital, sono disponibili sul sito disabilityfriendly.it. Per info: 335.7531297.