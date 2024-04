Stupro al Foro Italico, la difesa: "La vittima ha ricevuto la telefonata di un ragazzo mentre era lì"

All'1.04 del 7 luglio scorso, cioè tre minuti dopo essere entrata nel cantiere del Foro Italico assieme a sette ragazzi che poi l'avrebbero violentata, la vittima ha ricevuto una telefonata che è durata 29 secondi. E, alle 2, ossia successivamente allo stupro, sarebbe stata lei a mandare due messaggi a quello stesso numero scrivendo: "Non posso più" con un errore di battitura e poi di nuovo lo stesso testo, ma corretto. Un dato molto importante, secondo i difensori dei sei giovani imputati per la violenza di gruppo, che stamattina avevano chiesto di acquisire sia una consulenza sul cellulare della vittima che di sentire la persona con cui ha avuto questi contatti. Il gup ha accettato solo la seconda istanza e quindi gli avvocati hanno optato per il dibattimento, rinunciando all'abbreviato.

Non si conosce ovviamente il contenuto della chiamata, ma si sa che a farla è stato un ragazzo, che è stato anche individuato. La sua testimonianza potrebbe chiarire, per esempio, se la giovane gli abbia chiesto aiuto o spiegato dove fosse in quel momento. In base alla ricostruzione del consulente delle difese di Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa ed Elio Arnao, il ragazzo avrebbe avuto un primo contatto con la vittima durante la serata del 6 luglio. Un messaggio per l'esattezza. Poi all'1.04, quando la diciannovenne era già all'interno del cantiere assieme agli imputati, e infine alle 2. I due avevano un appuntamento? Per il momento non è chiaro.

Certo è che, per gli avvocati, sulla scorta delle loro indagini difensive, diversi punti della ricostruzione della diciannovenne non tornerebbero. Peraltro lei stessa, durante l'incidente probatorio, aveva negato di aver utilizzato il cellulare nell'immediatezza della violenza sessuale. Quella telefonata dell'1.04 la smentisce. Ed è anche per questo che i legali avevano chiesto al gup Cristina Lo Bue di risentire la giovane e anche il ragazzo che le ha telefonato: per avere dei chiarimenti sulla chiamata ed il suo contenuto.

Se ne riparlerà quasi certamente in tribunale, dove il 15 maggio si aprirà il dibattimento.