Tensione al Malaspina: tenta d'incendiare la cella, poi aggredisce i poliziotti con un bastone

Tenta d'incendiare la cella, poi aggredisce i poliziotti con un bastone: è accaduto al carcere minorile Malaspina, dove un detenuto è andato in scandescenze dopo l'ora d'aria.

"Il minore - racconta Donato Capece, segretario generale del Sappe - si è prima rifiutato di rientrare in cella. Poi, una volta entrato per prendere delle sigarette, non potendo più uscire, ha minacciato ed aggredito i poliziotti dopo avere dato fuoco alle suppellettili".

Il Sappe ribadisce "che l'attuale situazione in cui versa il carcere minorile di Palermo è preoccupante e indispensabile appare un intervento dei competenti uffici dipartimentali atto a ristabilire un clima di serenità scomparso da tempo”. Così Capece, che solidarizza con i feriti, evidenzia come nel carcere minorile di Palermo si siano vissuti "momenti di grande tensione e pericolo, gestiti con grande coraggio e professionalità dai poliziotti penitenziari".

"Poteva essere una tragedia - sottolinea il segretario del Sappe - sventata dal tempestivo intervento dei poliziotti penitenziari di servizio nel reparto e dal successivo impiego degli altri poliziotti penitenziari in servizio nel carcere. Quanto accaduto nell’Istituto penale per minorenni di Palermo è sintomatico del fatto che le tensioni e le criticità nel sistema dell’esecuzione della pena in Italia sono costanti, ma è evidente che l’amministrazione della Giustizia minorile e di comunità deve trovare serie e urgenti soluzioni alla grave situazione riferita all’organico del reparto di polizia penitenziaria del carcere di Palermo".