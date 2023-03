Sorpreso a trasportare sigarette di contrabbando mentre si trova ai domiciliari, denunciato 43enne

Su disposizione del Tribunale l'uomo avrebbe potuto allontanarsi da casa sua, in zona Uditore, solo per motivi di lavoro. Sequestrati dalla guardia di finanza 30 chili di tabacchi lavorati esteri nascosti in un garage